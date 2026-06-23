Continúa un Mundial que ya es histórico. Con el récord del máximo goleador en la historia ya roto, por Lionel Messi, Cristiano Ronaldo no se queda atrás y con su gol a los 6 minutos contra Uzbekistán en la jornada dos, consigue otra marca legendaria.

La jugada surgió por el costado de la derecha, Joao Cancelo desbordó y mandó un peligroso centro, que 'El Bicho' remató luego de un gran desmarque para mandar el balón a la red.

Con este tanto, se convirtió en el único futbolista en la historia en marcar en seis ediciones de la Copa del Mundo distintas. Algo nunca antes visto.

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Los goles los ha conseguido en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y ahora, Norteamérica 2026. Además, logró su gol número nueve en este torneo internacional.

Asimismo, este gol significó el gol 974 de su carrera. Cada vez mas cerca de los mil.