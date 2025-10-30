Si bien la Copa del Mundo vivirá su silbatazo inicial en el próximo verano, el Estadio Azteca reabrirá sus puertas tres meses antes del partido inaugural: el 28 de marzo de 2026.

Preparado para la reapertura del "Coloso de Santa Úrsula", existe un acercamiento entre la Selección Mexicana y Portugal para disputar un partido amistoso que "encienda" los ánimos rumbo al evento mundialista. Así lo adelantó Mikel Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

"Lo más probable es que sí, que sea Portugal para la reapertura del Estadio Azteca. Faltan detalles que son técnicos, pero les diría que ya está todo casi cerrado", aseveró el directivo.

Para este momento, ocho meses antes del Mundial de 2026, las remodelaciones continúan en el recinto, donde se jugarán cinco partidos.

De ellos, además del partido inaugural, dos serán correspondientes a la Fase de Grupos, uno a la ronda de Dieciseisavos y uno último de Octavos de Final.

