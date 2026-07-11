Harry Kane escribió otro capítulo destacado en su historia con la selección de Inglaterra al disputar su partido internacional número 120, cifra con la que igualó a Wayne Rooney como el segundo futbolista con más apariciones en el representativo de los Tres Leones.

El atacante alcanzó la marca al aparecer como titular en el duelo de cuartos de final del Mundial frente a Noruega, celebrado en el Hard Rock Stadium de Miami.

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"Estoy sumamente orgulloso de alcanzar el mismo número de partidos internacionales que Wayne, uno de los mejores jugadores de la historia de Inglaterra", dijo el delantero del Bayern Múnich.

La actuación frente a Noruega también representó otro logro para el capitán inglés, ya que llegó a 17 encuentros disputados en Copas del Mundo. Esa cifra le permitió empatar precisamente a Shilton en ese apartado histórico, mientras que el portero Jordan Pickford tomó la cima en solitario al alcanzar 18 participaciones en el torneo.

¿Cuanto le falta a Harry Kane para adueñarse del récord absoluto con la selección de Inglaterra?

Con este registro, Kane quedó a únicamente cinco encuentros del récord absoluto que conserva el histórico guardameta Peter Shilton con 125 compromisos.

Aunque Kane ya comparte el segundo puesto de presencias con Rooney, sus números ofensivos colocan su legado en otra dimensión. El delantero suma 85 goles con la selección inglesa, muy por encima de los 53 que registró el exjugador del Manchester United, quien ocupa el segundo lugar entre los máximos anotadores del país.

El atacante también presume el récord goleador de Inglaterra en los mundiales con 14 anotaciones. Además, sus seis tantos en la presente edición le permitieron dejar atrás los diez que consiguió Gary Lineker en la máxima competencia internacional.

El único objetivo pendiente para Kane consiste en conquistar un título con Inglaterra, después de perder las dos finales más recientes de la Eurocopa ante Italia y España.