El Comité Anfitrión de Nueva York y Nueva Jersey para el Mundial de Futbol, del 11 de junio al 19 de julio, dio a conocer este lunes que pondrá en marcha una plataforma de cara al esperado evento deportivo para conectar a los millones de visitantes con pequeños negocios locales, muchos de ellos hispanos.

Bajo el Welcome World Rewards Program, que busca que el impacto económico proyectado de 3.3 mil millones de dólares beneficie a los negocios locales en la región, los aficionados podrán interactuar con las empresas participantes mediante registros digitales (check-ins) y acumulan puntos en una billetera digital que pueden canjear por premios.

Los negocios, que pueden registrarse para participar desde el 31 de marzo -en NYNJ Host Committee- pueden ofrecer promociones atractivas para los aficionados, como descuentos, ofertas temáticas del torneo entre otros beneficios bajo el programa, que se lanzará oficialmente el 25 de mayo, de acuerdo con un comunicado.

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A medida que visiten y se registren en estos lugares, acumularán puntos y desbloquearán juegos y experiencias interactivas exclusivas, creando una forma dinámica y atractiva de explorar los vecindarios y conectarse con los negocios locales durante la Copa Mundial, que se jugará en EE.UU., Canadá y México.

"Mientras nos preparamos para recibir visitantes de todo el país y del mundo, el Welcome World Rewards Program garantiza que interactúen directamente con nuestras tiendas, restaurantes y emprendedores locales" ayudando a que pequeñas empresas se beneficien del aumento en la actividad económica, indicó la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill.

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Mientras que el alcalde Zohran Mamdani, señaló que los trabajadores de Nueva York deben beneficiarse de la Copa Mundial, hayan o no asistido a un estadio. "Esto significa generar tráfico hacia nuestras pequeñas empresas y restaurantes locales, y asegurar que este momento beneficie a las personas que hacen de esta ciudad lo que es", afirmó.