Javier Aguirre y la Selección Mexicana enfrentarán a Japón y a Corea del Sur, en la próxima Fecha FIFA de septiembre. Para estos compromisos en suelo estadounidense, el "Vasco" llamó a 25 jugadores.

En la lista del Tricolor, anunciada este jueves, hay nombres que llaman la atención, así como ausencias que causan polémica.

México enfrentará a Japón, el sábado 6 de septiembre en el Oakland Stadium, mientras que a Corea del Sur lo hará el martes 9 en el Geodis Park, en Nashville Tennessee.

Las sorpresas del Vasco para septiembre

La ausencia de Julián Quiñones y la de Ángel Sepúlveda llaman la atención por el buen año que han tenido con sus respectivos clubes.

El llamado de Carlos Moreno (Pachuca) y la ausencia de Guillermo Ochoa confirman que mientras "Memo" no esté en actividad, no será llamado por el "Vasco" Aguirre.

Hirving ‘Chucky’ Lozano regresa a la Selección Mexicana después de una larga ausencia. El delantero del San Diego FC no era llamado desde marzo 2024, cuando se disputaron el Final Four de la Nations League, aún con Jaime Lozano en el banquillo.

El naturalizado Germán Berterame es otro que regresa a una convocatoria con Javier Aguirre. El delantero de los Rayados de Monterrey ha tenido números aceptables en 2025 y busca ser otra opción real para el timonel tricolor.

Diego Lainez y Erick ‘Chiquito’ Sánchez, con Tigres y América, respectivamente, han mejorado su nivel y fueron llamados por Aguirre; ambos buscan las últimas oportunidades para convencer al Vasco.

Erick Sánchez con el América - Foto: Imago7

La lista completa de la Selección Mexicana

Porteros: Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Moreno.

Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Rodrigo Huescas, Jesús Gallardo, Mateo Chávez, Jorge Sánchez, Juan Sánchez Purata y Jesús Orozco.

Medios: Gilberto Mora, Edson Álvarez, Marcel Ruiz, Erik Lira, Erick Sánchez, Carlos Rodríguez y Orbelín Pineda.

Delanteros: Raúl Jiménez, Santiago Giménez, César Huerta, Alexis Vega, Roberto Alvarado, Germán Berterame, Hirving Lozano y Diego Lainez.