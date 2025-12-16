La próxima Copa del Mundo está cada vez más cerca de arrancar, aunque todavía quedan algunos espacios disponibles.

En menos de 177 días, el Mundial 2026 comenzará con su inauguración sobre la cancha del estadio Azteca. México y Sudáfrica serán los protagonistas el jueves 11 de diciembre.

De momento, hay 42 selecciones que ya tienen asegurada su presencia en la próxima justa mundialista.

Por lo que todavía faltan por confirmarse seis países, que saldrán del Repechaje Intercontinental (dos) y del Repechaje de Europa (cuatro).

Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Colombia, Coreas del Sur, Costa de Marfil, Croacia, Curazao, Ecuador, Egipto, Escocia, España, Estados Unidos, Francia, Ghana, Haití, Inglaterra, Irán, Japón, Jordania, Marruecos, México, Noruega, Nueva Zelanda, Qatar, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Portugal, Senegal, Sudáfrica, Suiza, Túnez, Uruguay y Uzbekistán tienen su boleto para el Mundial 2026.

Nueva Caledonia, Jamaica, Bolivia, Surinam, Irak y Congo se disputarán los dos boletos disponibles en el Repechaje Intercontinental que se jugará en Monterrey (BBVA) y Guadalajara (Akron).

Mientras que Italia, Irlanda del Norte, Gales, Bosnia y Herzegovina, Ucrania, Suecia, Polonia, Albania, Turquía, Rumania, Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia e Irlanda todavía sueñan con avanzar a la siguiente Copa del Mundo.

Estas 16 selecciones estarán participando en la Repesca de la UEFA luchando por uno de los cuatro cupos europeos que se repartirán.