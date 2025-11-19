Conforme avanza el clasificatorio para la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, los lugares en el torneo de 48 equipos comienzan a definirse con claridad.

Hasta el momento ya se han sellado 42 de los 48 boletos, gracias a los ganadores de grupos en confederaciones como UEFA, donde 12 selecciones como Inglaterra, Francia y Alemania han asegurado su presencia, mientras que en Conmebol, potencias como Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia han clasificado directamente.

Sin embargo, la definición de plazas ha traído consigo una profunda decepción para varias selecciones y sus apasionados aficionados, que ven cómo sus países se quedan fuera del Mundial.

En la zona de Concacaf, equipos como Costa Rica, del técnico mexicano Miguel Herrera y Honduras, de Reinaldo Rueda, quedaron fuera de toda aspiración de asistir a la justa mundialista llenado de tristeza y decepción a sus naciones.

¿Quién fue el técnico que rompió en llanto tras quedar su selección fuera del Mundial?

El entrenador de Honduras, Reinaldo Rueda, se replanteará su futuro tras la eliminación de su equipo para el Mundial de Norteamérica 2026, manifestó este martes el estratega en una conferencia de prensa en la que rompió a llorar.

"Yo les dije que si vamos al Mundial la idea era terminar por la puerta grande", dijo Rueda. "Uno quisiera seguir" pero "se te va la ilusión" y "hay que darle tiempo al tiempo", agregó.

Minutos antes, Rueda comenzó llorar y a moquear en plena conferencia de prensa.

"Perdón, pero es un momento duro", señaló el técnico hondureño.

"Hoy el futbol nos ha dado una lección de humildad, los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos, quizás hicimos un buen trabajo, pero no fue suficiente", añadió.

Honduras empató 0-0 en Costa Rica, un resultado que provocó la clasificación de Haití y la eliminación de ambas selecciones centroamericanas, incapaces al menos de lograr uno de los cupos para la repesca.

Una gran parte de la afición hondureña creyó por anticipado que su selección iría por cuarta vez a un Mundial, pero los dirigidos por Rueda fueron incapaces de lograr una victoria en las dos últimas fechas, lo que le hubiera supuesto el boleto.

"Quisimos celebrar antes de jugar" y ahora "es el tercer clasificatorio en el que no se logra la meta", lamentó Rueda.

Honduras ha estado en tres mundiales, el último de ellos, Brasil 2014.