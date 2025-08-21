Después de conquistar la Copa Oro y pintar de tricolor el NRG Stadium de Houston, Texas, la Selección Mexicana escaló cuatro puestos en el ranking de la FIFA: colocándose en el lugar trece.

Históricamente, la mejor posición del combinado nacional se dio en los años de 1998, 2003, 2004 y 2006. En ese entonces, la Selección Mexicana alcanzó el cuarto puesto del ranking.

Sin embargo, unos años después, se vivió un contraste total. Durante junio de 2015, el Tricolor cayó hasta el puesto cuarenta. Dos meses después, logró recuperarse y escaló hasta el lugar veintiséis.

En general, el promedio los coloca en la posición quince del ranking de la FIFA. Y en esta tendencia, su mejor subida fue de diecinueve puestos, mientras que su peor bajada fue de diecisiete lugares.

Visualmente, el paso de la Selección Mexicana queda representado así:

Ranking actual: 13º.

13º. Mejor clasificación: 4º.

4º. Peor clasificación: 40º.

40º. Mayor subida: 19 lugares.

19 lugares. Mayor bajada: 17 lugares.

¿Qué sigue para la Selección Mexicana?

Si bien el próximo gran reto de los dirigidos por Javier “El Vasco” Aguirre será el Mundial de 2026, el combinado nacional verá acción en los próximos partidos amistosos que disputará como preparación para la Copa del Mundo.

El más próximo será contra Japón en el Oakland Coliseum de California, Estados Unidos, el seis de septiembre a las 20:00 (tiempo del centro de México).

