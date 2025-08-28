La Selección Mexicana continúa con su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. Ya sin competencias oficiales, el Tricolor de Javier Aguirre disputará únicamente encuentros amistosos.

Sus siguientes rivales son las Selecciones de Japón y Corea del Sur y para dichos enfrentamientos presentaron este jueves su convocatoria de 25 elementos. En la que destacan los regresos de Hirving Lozano y Germán Berterame.

Diego Lainez y Erick "Chiquito" Sánchez son otros que regresan al combinado nacional del Vasco Aguirre y buscan colarse a los "consentidos" que han sido más recurrentes en los llamados.

En la portería, Guillermo Ochoa no fue convocado y en su lugar estará el arquero de los Tuzos del Pachuca, Carlos Moreno. El histórico arquero de la Selección Mexicana no tiene equipo y es por ello que no fue convocado por el estratega Tricolor.

México enfrentará al combinado japonés el sábado 6 de septiembre en el Oakland Coliseum (19:30 horas), mientras que al equipo surcoreano lo hará el martes 9, en el Geodis Park, en Nashville (19:00 horas).

Lee también Guillermo Ochoa no va a ser convocado por Javier Aguirre a la Selección Mexicana

Guillermo Ochoa no jugó un solo partido de la Copa Oro. Foto: Imago7

Así está conformada la convocatoria de la Selección Mexicana