Saúl ‘Canelo’ Álvarez pondrá en juego sus cinturones de campeón supermediano ante Jaime Munguía este sábado en la T-Mobile Arena de Las Vegas, pelea donde se coloca como el favorito.

No obstante, el tapatío no deberá de confiarse, ya que su compatriota está llamado a ser su sucesor en el boxeo nacional, por lo que en una buena noche, podría dar la sorpresa.

¿Canelo Álvarez noqueó a uno de sus sparrings?

De cara a la pelea de este 4 de mayo en Las Vegas, se estrenó el primer capítulo de ‘Gloves Off’, que muestra el día a día de la preparación de los boxeadores mexicanos. El primero se enfoca en el actual campeón supermediano.

Y en este episodio, Canelo Álvarez dejó claro que llega con una pegada imponente, contrario a los que dicen sus detractores, ya que con un efectivo derechazo dejó indefenso a uno de sus sparrings, quien ya no pudo continuar.

"'Él no lanza golpes, no es el mismo'. Afuera siempre dicen 'es fácil, es fácil', pero cuando entran (al ring), muchos ya no tiran golpes (se ponen nerviosos). Sí, es diferente cuando me enfrentan", comentó el tapatío.

¿Quién es el sparring de Saúl Álvarez?

El sparring que recibió el castigo de Saúl Álvarez, es Maciej Sulecki, pugilista polaco profesional, quien tiene una larga carrera con 33 peleas, 31 victoria, 12 de ellas vía nocaut y dos derrotas.

"Este polaco es un peleador de primer nivel, un clasificado mundial. Muy pocas veces se ve que un sparring se caiga porque son guantes grandes y careta, pero eso habla de lo fuerte que está ahorita Saúl", comentó Eddy Reynoso.