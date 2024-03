Hace unos días, el Canelo Álvarez le puso fin a su novela y anunció que Jaime Munguía será el rival para su pelea del próximo 4 de mayo en Las Vegas.

Juan Manuel Márquez, leyenda del boxeo mexicano y quien últimamente ha sido uno de los mayores críticos del jalisciense, se pronunció sobre el combate, del que aseguró que espera que Canelo no tome ninguna ventaja en las cláusulas de contrato.

“Me gustaría que fuera en igualdad de circunstancias... que el peleador de Jalisco no ponga cláusula de rehidratación, que no diga que no se suba más de 10 libras al siguiente día”, mencionó en entrevista con ProBoxTV.

Por otra parte, el ‘Dinamita’ dio su pronóstico para la pelea y siendo objetivo, predijo una victoria por decisión para el campeón indiscutido de las 168 libras, más que nada, por su mayor experiencia.

"Yo creo que esa pelea va a ser muy buena, de cuestión de estrategia, de cuestión de técnica de boxeo, también de preparación físico-atlética... yo creo que sí va a ser una victoria por decisión para el peleador de Jalisco".

