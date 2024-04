El sábado pasado, Ryan García dio una verdadera demostración de que su boxeo y su carrera en el pugilismo se encuentran en ascenso, algo que ahora ha confirmado la leyenda de los cuadriláteros mexicana, Juan Manuel Márquez, quien asegura que quedó sorprendido por la actuación de King Ryan.

El histórico campeón mexicano, eternamente recordado por el espectacular, y a la vez espeluznante, knock out sobre Manny Pacquiao, expresó que Ryan incluso pudo montar un espectáculo aparte en la pelea.

Márquez enfatizó en la parte en que Ryan se presentó al pesaje con una cerveza en mano, misma que le provocó rebasar el límite en libras acordado, lo que le impidió reclamar el título de Devin Haney.

"Verlo subirse a la báscula con una cerveza, no dar el peso, yo pensé que no estaba bien preparado, que no estaba concentrado en la pelea y vaya sorpresa nos dio. Ryan García nos chamaqueó, yo creo que nos vio la cara a todos, la verdad", expresó Juan Manuel Márquez.

La batalla entre Ryan y Haney finalizó con decisión mayoritaria en favor del boxeador con sangre mexicana.