Julio César Chávez Jr. reapareció ante los medios y afirma que 'tenía años de no estar limpio'

El boxeador Julio César Chávez Jr. volvió a aparecer ante los medios, esto en Estados Unidos, donde acudió a una audiencia ante la corte por posesión ilegal de arma.

Sin embargo, aunque dio varias declaraciones sobre el proceso legal que enfrenta en la Unión Americana, el Hjio de la Leyenda se mostró con un mejor semblante al que se le había visto en años y meses anteriores, debido al programa de rehabilitación al que está sometido.

Y es que hay que recordar que la rehabilitación que está realizando Chavez Jr. fue ordenada por un juez, ya que una de las medidas para que Julio César pudiera acudir a sus audiencias es que debía estar libre de sustancias.

¿Cómo va la recuperación de Julio César Chávez Jr.?

Ante esta situación el pugilista afirmó que su recuperación marcha de la mejor manera, pero sobre todo reconoció que ya tenía mucho tiempo de no estar libre de sustancias.

"Estoy agradecido con la policía porque me salvó la vida, estoy agradecido con el juez por darme la oportunidad, aunque sea mexicano. Agradecido con mi abogado porque me mandó a un programa excelente. Tenía años que no estaba limpio”, dijo el peleador a los medios de comunicación.

Además, ahora que sigue con su proceso de desintoxicación, Chavéz Jr. manifestó que se siente motivado para por lo menos volver a la actividad deportiva.

"Estoy agarrando condición física natural, quiero volver a hacer deporte, a boxear; estoy con mi familia otra vez, estoy en el deporte otra vez. Me esperan cosas buenas, porque estando como estaba, no me esperaba más que quedarme loco, quedarme en la cárcel o perder todo”, señaló el boxeador.