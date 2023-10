El sábado pasado, Saúl 'Canelo' Álvarez derrotó al estadounidense Jermell Charlo en el T-Mobile Arena de Las Vegas y retuvo sus cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano.

Sin embargo, antes de la fiesta para festejar un triunfo más, el número 60 de su carrera, el púgil tapatío se molestó con un par de personas a quienes corrió del cuadrilátero en tono amenazante.

Lee también ¡Escándalo en Chivas! Aseguran que Víctor Guzmán golpeó a Paunovic y le abrió la ceja

Estas dos personas, estaban paradas detrás de Canelo con playeras promocionando un canal de YouTube y con la cara estampada de Logan Paul, uno de los nuevos personajes destacados del boxeo amateur y de la lucha libre en la WWE.

“Get the fuck off outta here" repitió en dos ocasiones el tapatío y sin decir más, los dos aficionados se retiraron del cuadrilátero.

Canelo, que en la previa del combate aseguró que quería noquear a Charlo, terminó venciendo por decisión de los jueces, entregado tarjetas con puntaje final de 119-108, 118-109 y 118-109.

“Soy un peleador fuerte siempre, soy un hombre fuerte, nadie puede ganar a este Canelo” aseguró.

Lee también VIDEO: Las peleas más memorables entre José Ramón Fernández y Faitelson