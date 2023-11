La ex futbolista Jennifer Muñoz es una de las grandes celebridades del deporte que no solo ha triunfado dentro del campo de juego. Actualmente tiene 27 años de edad y se destaca como comunicadora, aunque sus primeros pasos fueron como protagonista dentro de los estadios y su nombre sobresale del resto.

Jennifer Muñoz posando. Fuente: Instagram @jenjmunozz

Jennifer Justine Muñoz Velázquez, como es su nombre completo, nació en California, Estados Unidos, pero su amor por el fútbol le permitió convertirse en profesional y ganar terreno con sus aptitudes para el juego. Sin embargo, su historia la ha llevado a tomar una gran decisión pensando en su presente y futuro, del cual te contaremos en esta oportunidad.

¿Quién es Jennifer Muñoz?

El nombre de Jennifer Muñoz se hizo conocido por integrar el club América, de la Liga MX Femenil, y tener grandes cualidades como futbolista que le permitieron ponerse la camiseta de la Selección nacional femenina de México. Sin embargo, a pesar de tener solo 24 años de edad, decidió ponerle fin a su carrera como deportista profesional cuando culminó el torneo Guard1anes del 2021.

Jennifer Muñoz posando. Fuente: Instagram @jenjmunozz

“Esta fue la decisión más difícil que he tenido que tomar. He decidido colgar los tacos y centrarme en mí, en un aspecto profesional”, anunció Jennifer Muñoz ese año en sus redes sociales. La futbolista daba así a conocer su decisión de vida y es que en la Universidad de México se había formado en Comunicación y Marketing y su carrera no estaba en su mejor momento a causa de haberse enfermado durante la pandemia de coronavirus y de sufrir una fractura de muñeca que la alejó un tiempo de los campos de juego.

Por otro lado, la clara diferencia de sueldos entre los futbolistas varones y las de la rama femenil fueron otro condicionante que la deportista puso en la balanza al tomar su decisión. Un año después, Jennifer Muñoz apareció en televisión como participante del reality Exatlón USA y al poco tiempo su rostro ganó la pantalla. La ex futbolista debutó en el periodismo deportivo para la Concacaf, durante el Mundial de Qatar 2022.

Actualmente, Jennifer Muñoz se desempeña como comunicadora en diferentes proyectos laborales en México y Estados Unidos, mientras que en las redes sociales se destaca como toda una influencer. Más de 265 mil seguidores acompañan su carrera y reaccionan ante sus posteos en donde muestra que no puede alejarse de sus dos pasiones, el deporte y la comunicación.