Hace unos meses, Checo Pérez estaba sobre los cuernos de la luna, ya que logró el subcampeonato de la Fórmula 1 con Red Bull, logrando una de sus mejores temporadas en el Gran Circo.

Sin embargo, como si se tratara de una historia de terror, este año ha sido un total fracaso para el piloto mexicano, quien simplemente no ha podido sumar puntos y, aunque ya renovó su contrato, su desempeño actual genera dudas sobre su continuidad.

¿Christian Horner lanzó un ultimátum a Checo Pérez?

Parece que la paciencia se terminó con Sergio Pérez. Anteriormente, Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, había manifestado su confianza en el que mal paso del mexicano iba a ser superado pronto.

Sin embargo, luego de quedar fuera apenas en la Q1 del Gran Premio de Hungría, el británico no pudo ocultar su molestia ante los medios de comunicación, donde lanzó lo que parece ser una amenaza para Checo Pérez.

“Creo que he demostrado ser muy paciente, pero esto era realmente lo último que él y el equipo necesitaban. Cualquier discusión que tengamos con él (Checo Pérez) tendrá lugar, por supuesto, internamente y no ante los medios de comunicación. Pero, por supuesto, no podemos correr con una sola pierna”, comentó el jefe de equipo de Red Bull a Viaplay.

¿Qué le pasa a Checo Pérez?

El inicio de la temporada parecía que sería una calca del año pasado para Checo Pérez, quien sumó puntos y podios importantes. No obstante, a partir de Mónaco, comenzaron los problemas para el piloto tapatío, ya que no pudo terminar la carrera y la siguiente en Canadá, tampoco lo hizo.

España, Austria y Gran Bretaña, ha tenido problemas desde las qualys, por lo que ha largado en los últimos lugares. La situación en Hungría pinta de la misma forma, por lo que actualmente apenas suma 118 puntos, ubicándose en la sexta posición.