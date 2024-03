Sergio 'Checo' Pérez, piloto mexicano de la escudería Red Bull, opinó que sería "un golpe" para el equipo austriaco que se marche el neerlandés Max Verstappen, vigente líder del mundial de Fórmula 1 y campeón las tres últimas temporadas.

"El equipo está en una posición muy fuerte. Los resultados que hemos cosechado, la armonía en el equipo para llegar a ese punto, lleva muchos años. Ahora mismo todo en el mundo en el equipo está trabajando bien junto. El grupo de ingenieros está muy unido y eso se nota en la pista, en lo eficientes que hemos sido durante los últimos años. No veo razón para cambiarlo y obviamente sería un golpe que Max se fuera", dijo ante los medios en Australia.

Preguntado acerca de si él o Verstappen tienen una cláusula en su contrato en el caso de que salgan el asesor Helmut Marko o el director del equipo Christian Horner, el tapatío señaló: "Yo no tengo esa cláusula ni conozco las cláusulas del contrato de Max, mejor pregúntenle a él".

"Hasta donde yo sé tiene un contrato con el equipo, está comprometido totalmente. Y el resto no es nada que deba comentar porque no tiene nada que ver conmigo. Me tengo que centrar en mis decisiones, en lo que yo tengo que hacer, que hablemos de otros pilotos sin tener hechos no creo que tenga sentido", añadió.

¿Cuántas temporadas lleva Checo Pérez en Red Bull?

En 2021, en la que sería su undécima temporada en la Fórmula 1, Checo Pérez se convirtió en el coequipero de Max Verstappen en Red Bull. Desde ese punto a la fecha, el piloto mexicano registra un tercer lugar y dos subcampeonatos en la máxima categoría motor.