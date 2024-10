Checo Pérez está viviendo el peor Gran Premio de México en su carrera. El piloto mexicano de Red Bull ha estado batallando mucho con su RB20, por lo que parece que este domingo habrá pocos motivos para festejar.

La clara muestra es su eliminación en la Q1, por lo que largará este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez desde la posición 18, lo que hace casi imposible que pueda subir al podio en casa.

Lee también Así fue la reacción de Checo Pérez cuando fue eliminado en la Q1 del GP de México

¿Qué dijo Checo Pérez de su carro?

Luego de que culminó en la posición 14 en la Q1, Checo Pérez no pudo aspirar a un mejor puesto en la parrilla de salida desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, algo que claramente enfureció al tapatío.

Incluso, el piloto mexicano, cuando estaba ingresando su bólido al garaje de la escudería Red Bull, dejó escapara un “mierda”, con lo que quedaba claro que estaba más que molesto con el funcionamiento de su auto.

El RB 20 de Checo Pérez ha tenido problemas en el frenado en las curvas lentas. Foto: Imago7

Luego de que se tomó varios minutos para asimilar su pésima qualy, el Checo dio unas palabras a Fox Sports, donde explicó qué es lo que está pasando con su RB20, que en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 le ha dado muchos dolores de cabeza.

“Los principales problemas que he tenido todo el fin de semana, que no puedo frenar el auto. No lo puedo frenar en las curvas lentas, tengo que modular muchísimo el freno, porque en cuanto intento atacar empiezo a bloquear, ese ha sido el principal problema.

“No sé si al final sea tanta diferencia, como no lo podemos ver, no sé si haya algo más, pero la distancia es muy grande como para que no haya algo más, lo tenemos que encontrar como equipo”, dijo Checo Pérez.

😢🇲🇽 'NO PUEDO FRENAR EL AUTO, TENGO QUE MODULAR MUCHÍSIMO EL FRENO... PARA MAÑANA LUCE MUY COMPLICADO'



Checo Pérez triste luego de la eliminación en la Q1 y tendrá que venir desde atrás en el #MexicoGP #F1xFSMX #F1esta pic.twitter.com/ls5MgcmLHi — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 26, 2024

¿Checo Pérez confía en remontar en el GP de México?

Pese a que la temporada pasada se caracterizó por ser un especialista en las remontadas, parece que Checo Pérez perdió todas las expectativas de poder hacer algo en el Gran Premio de México.

“Mañana luce super complicado, arrancando casi en último lugar va a ser una carrera donde vamos a tener que luchar de principio a fin, porque poder hacer algo desde ahí va a ser muy complicado”, finalizó Sergio Pérez.