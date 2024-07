En palabras de Helmut Marko, Red Bull sólo tiene una prioridad. Y esa es Max Verstappen, no Sergio Pérez.

Si bien el consejero de la escudería austriaca no se lanzó contra el piloto mexicano, sí reconoció que lo prioritario es que el tricampeón del mundo consiga otro título. Lo demás queda en segundo plano.

"Encontramos una manera de centrarnos en los problemas técnicos que teníamos, de modo que aún podemos ganar un título para Max. Eso está por encima de todo lo demás. Así que en ese sentido logramos que todos estén en la misma página. Solo tenemos que ganar", platicó para los micrófonos de Viaplay.

Aun así, aceptó que "Checo" —quien consiguió el subcampeonato durante la temporada pasada— es buen compañero para Verstappen, ya que le brinda estabilidad.

"Es compañero de equipo de Max y lleva varios años en el equipo. Queríamos estabilidad y trabajan bien juntos. Ya he dicho que los Verstappen no son fáciles. Max y Jos no habrían estado de acuerdo con todos sus compañeros de equipo", finalizó el asesor.

Max Verstappen y Sergio 'Checo 'Pérez en el podio / FOTO: EFE

¿A qué hora y dónde ver la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña?

Después de vivir unos sufridos Grandes Premios, "Checo" Pérez —así como Max Verstappen— correrán en el Circuito de Silverstone. A continuación, te dejamos a qué hora y dónde ver la carrera:

Domingo, 7 de julio

8:00 A.M. (hora del centro de México)/ Transmisión por FOX Sports y F1 TV.