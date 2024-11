Hace unos años, el futbol de Brasil presumía tener entre sus filas a los mejores delanteros del mundo. Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo son algunos de esos nombres, pero uno que empezó a destacar mucho fue Adriano.

Canterano del Flamengo, no tardó mucho tiempo en dar el salto a Europa, siendo el Inter de Milán el equipo que lo fichó y donde dejó una huella imborrable en el club. Sin embargo, los escándalos y salidas nocturnas mermaron su nivel, por lo que repentinamente se perdió del mapa futbolístico.

¿Adriano ahora vive en una favela de Brasil?

A los 34 años, Adriano Leite Ribeiro, decidió colgar los botines debido a la muerte de su padre, por lo que el Miami United FC de la NPSL fue el último equipo en el que militó el brasileño.

Desde ese entonces se ha sabido poco del Emperador, si acaso uno que otro escándalo que ha protagonizado. Sin embargo, recién salió un video que exjugador que preocupó a todos sus seguidores.

En redes sociales se viralizó un video de Adriano, en estado inconveniente en una favela de Brasil, ingiriendo bebidas embriagantes y acompañado por un grupo de personas en la calle.

Se sabía que el exjugador del Inter de Milán tenía problemas con el alcohol y también psicológicos, ya que nunca se pudo reponer del fallecimiento de su padre, optando por retirarse en 2016.

El exfutbolista de 42 años luce pasado de peso y alejado de los lujos que le dio el futbol durante su carrera, tanto en la Serie A, como con la selección de Brasil, donde fue campeón de la Copa América.

👎Preocupante: #Adriano reapareció en un video en el que se lo ve alcoholizado en medio de una favela



❗️El fallecimiento de su padre cambió todo, dejó de cuidarse y comenzó su problema con la bebida



❌️A los 34 años, dejó el fútbol, la vida de lujos y es noticia por este tipo… pic.twitter.com/CGGhpHxIRI — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) November 1, 2024

Hace no mucho el propio Adriano dio una entrevista donde aseguró que tras la partida de su papá, el futbol dejó de tener sentido para él, por lo que no lo practicó más y decidió irse a una favela .

“Cuando murió mi padre, el futbol nunca volvió a ser el mismo. A él le encantaba el juego, así que a mí me encantó. Así de sencillo. Fue mi destino. Cuando jugaba al futbol, jugaba para mi familia. Cuando marcaba, marcaba para mi familia.

“Tengo un agujero en el tobillo y otro en el alma que me ha dejado el futbol. No todas las lesiones son físicas. Tras la muerte de mi padre, mi amor por el futbol no volvió a ser el mismo. Adriano no lleva corona. Adriano es el chico de los barrios marginales que fue tocado por Dios. Adriano no desapareció en las favelas. Simplemente se fue a casa” comentó a The Players Tribune.