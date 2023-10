Alisha Lehmann es de las jugadoras más seguidas en Instagram por el público masculino. Su perfil de Instagram recientemente alcanzó los 15.5 millones de seguidores y cuenta con videos de más de 50 millones de visualizaciones en TikTok.

La jugadora del Aston Villa y de la selección de Austria no solamente es una celebridad dentro de los terrenos de juego, donde desde muy joven fue seleccionada para representar a su país, debutando con 18 años. Su primer club fue el BSC YV Frauen de su país y de ahí dio el salto rumbo a Inglaterra, para jugar con el West Ham y con su actual club.

Le ofrecieron 100 mil dólares por sexo

La futbolista reveló este martes, en un podcast en el que participó, que un hombre famoso le ofreció 100 mil dólares por estar con él sexualmente. "Estaba en Miami y me encontré con unos amigos. Recibí un mensaje en mi teléfono, al que no respondí. La misma persona le envió un mensaje al guardaespaldas que me cuidaba, los mensajes vinieron de una persona muy conocida.

"Ya nos habíamos cruzado anteriormente en un evento. El mensaje decía: 'pagaré a Alisha 100,000 USD para pasar una noche con ella", declaró Lehmann, concluyendo: "Mi respuesta fue: '¡de ninguna manera! ¿Y sólo 100 mil?".

La celebridad del balompié no dio a conocer el nombre; sin embargo, declaró que aún tiene el mensaje en su teléfono. "Es una celebridad conocida internacionalmente. Lo loco es que todavía tengo su mensaje en mi teléfono. Es un poco estúpido", concluyó.