Luego de que la Selección Argentina lograra quedarse con el bicampeonato en la Copa América 2024, el futbolista Enzo Fernández quedó envuelto en una polémica al ser acusado de racista por lo cánticos que se viralizaron en sus redes sociales. Durante las celebraciones del nuevo campeón, se escucharon burlas sobre el origen africano de muchos de los futbolistas del Seleccionado de Francia con quien disputaron la final de la pasada Copa del Mundo 2022.

Fue una transmisión en directo que Enzo Fernández hizo a través de sus redes y en donde se escucha la polémica canción. A pesar de que el centrocampista de la Selección Argentina cortó el video, fue tarde, ya que la Federación Francesa de Fútbol condenó lo sucedido, la FIFA abrió una investigación y el Chelsea, en donde juega Fernández, le inició un procedimiento disciplinario interno.

De Paul defiende a Enzo Fernández

A pesar de que Enzo Fernández emitió un comunicado pidiendo disculpas sobre lo sucedido, la situación ha seguido generando ruido y algunos de sus compañeros en el Chelsea han mostrado su enojo y hasta lo dejaron de seguir en las redes sociales. En este punto, quien salió en su defensa fue una de las piezas claves del Seleccionado campeón, Rodrigo De Paul.

"Nosotros no desprestigiamos a los demás. En defensa de Enzo, la canción es porque estaba ahí, porque la gente la canta. Pasa que uno no analiza tanto la canción de cancha, lo hace más en relación a una chicana. Se puede entender por la gente que sufrió el racismo y no le guste. Después creo que hay lugares. Si alguna persona o un compañero de Enzo se sintió ofendido, como sucedió, la manera es llamarlo a él, no ponerlo en una red social", remarcó en primera instancia Rodrigo De Paul.

La defensa de De Paul a Enzo Fernández continuó haciendo hincapié en que “hay un poco de malicia o de querer ponerlo a Enzo en un lugar que nada que ver. Es como hacer un poco de leña del árbol caído. El referente de la Selección Argentina cerró con un mensaje a los compañeros de Fernández en el Chelsea: “Si tenés relación, lo llamás y se corta ahí. Dejar de seguir me parece que es al pedo, no hacer tanto show”.