El futuro de Carlos Vela es uno de los más inciertos en el futbol. El atacante mexicano ha demostrado en cada uno de los equipos en los que ha militado que tiene calidad suficiente para brillar.

Y luego de su paso en la MLS con el LAFC, el Bombardeo se ha dedicado a descansar y a pasar el tiempo junto a su familia, pese a que ofertas no le han sobrado, tanto en el futbol mexicano como de Europa.

¿Carlos Vela y Chucky Lozano jugarán juntos?

Varios equipos de la Liga MX han intentado contactar a Carlos Vela con la intención de que regrese al país, donde jamás pudo debutar, debido a que Chivas lo vendió al Arsenal de Inglaterra tras coronarse en 2005 con el Tri en el Mundial Sub 17.

Sin embargo, el atacante oriundo de Cancún no está interesado en militar en el futbol mexicano, ya que su intensión parece ser que es mantenerse en el futbol de Estados Unidos o regresar a Europa.

Y según varios medios de comunicación el Bombardero se quedará en la MLS, donde no juega desde diciembre pasado, cundo el LAFC no pudo acceder a los Playoffs y decidió ya no renovar.

Y Vale formaría una de las mejores duplas del balompié norteamericano, ya que se sumaría al San Diego FC, escuadra que recientemente anunció al Chucky Lozano como su gran figura.

El salario no sería el impedimento para fichar a Vela, ya que anteriormente ganaba alrededor de cinco millones de dólares, menor a los nueve que se embolsará el canterano de Pachuca con el equipo que comenzará a participar a partir del próximo año.