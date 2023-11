Hirving 'Chucky' Lozano está retomando la mejor forma que se le conoció en Europa. En su primera etapa con el PSV, el mexicano se volvió un ídolo de la afición, con grandes actuaciones que llevaron al equipo de Enhoven a ganar la Eredivisie en la temporada 2017-2018.

A su regreso, en este verano, el mexicano ha comenzado a mostrar mejores actuaciones, demostrando esto ante el Ajax, equipo al que le marcó un Hat Trick y siendo peligroso en Champions League esta noche ante el Lens, donde comentó que él mismo se va sintiendo mejor.

"Yo me siento muy bien. Desde que llegué aquí me he sentido muy bien en todos los sentidos, se demuestra en la cancha. Me siento muy contento, estoy llegando a mi mejor nivel", expresó Chucky.

Además, añadió que ahora que viene la Fecha FIFA "toca cambiar el chip en ese momento que tenemos que ir para allá. Hay que aprovechar los momentos que nos dan y estoy a disposición del equipo".

Lozano jugó 90' minutos en el encuentro de esta noche ante el Lens en Eindhoven, donde el PSV se colocó en el segundo lugar del grupo, por detrás del Arsenal, con posibilidades de buscar acceder a la ronda de Octavos de Final.