'Chucky' Lozano recordó su pesadilla en el Napoli de Gattuso: 'lloraba con mi esposade desesperación'

Hirving 'Chucky' Lozano era una de las máximas promesas del futbol mexicano en Europa. Tras llegar al PSV de Eredivisie e irrumpir, fue traspasado al Napoli, donde el canterano de Pachuca vivió momentos duros, principalmente bajo la dirección de Genaro Gattuso.

Lozano arribó al Napoli para la temporada 2019-2020 a pedido de Carlo Ancelotti, bajo el objetivo de regresar al conjunto celeste a lo más alto de Italia con un Scudetto. Para reemplazar a 'Carleto', llegó al banquillo napolitano Gennaro Gattuso, con quien tuvo grandes desencuentros y se sintió irrespetado.

"Hubo circunstancias que en la liga no íbamos bien. Hubo un problema y lo corren (a Ancelotti). Luego llega Gattuso, él no me conocía, no sabía ni dónde jugaba, pero no me preguntó nada. Cuando él llega, hace parado de equipo y ahí va cambiando jugadores y a mí jamás me cambió. Siempre estuve en la banca y ahí dije: 'Aquí hay algo'", expresó Lozano en entrevista con Hugo Sánchez.

Además, recalcó que el momento fue tan duro, que incluso llegó a las lágrimas. "Entonces, ese año fue terrible. Lloraba con mi esposa de desesperación. Tú te das cuenta porque eres mejor que muchos de ahí y te preguntas: '¿Por qué no me dejan?'".

Para Lozano, con el propio Gattuso mejoró la situación, donde pudo colocar hasta 11 goles en una temporada. La revancha para el 'Chucky' llegó en la temporada 2022-2023, donde levantó el Scudetto bajo las órdenes de Luciano Spalletti.