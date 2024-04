La víspera del encuentro de Vuelta por los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre los Rayados de Monterrey y el Inter de Miami se está desbordando con el efecto Lionel Messi, ya que cientos de fanáticos al futbol, y de él o en contra, se han dado cita en el hotel de concentración y los lugares donde ha estado para mostrarle su apoyo o su descontento.

Pese a que la gran mayoría de la gente reunida es aficionada al futbol del argentino, algunos están en contra de la carrera del argentino. Primero un niño se hizo viral con una manta que mostraba la leyenda 'Sin ayuditas Messi', y ahora otro detractor fue captado por las cámaras con una manta en alusión a la corrupción de la FIFA para darle el Mundial a Argentina.

Lee también Revelan un segundo video donde Shocker intentó quitarse la vida un día antes de ser arrestado

Aficionado mostró manta contra corrupción de FIFA y Messi

El fanático de los Rayados, que portaba un gorro para el sol tipo pescador y lentes, y que para los videos se cubría la cara con su propia manta, se pronunció contra el astro argentino con una manta que expresa: 'CORRUPC10N... MAFIA (con la copa del mundo como letra I)' y la cara de Lionel Messi tapada de los ojos como si fuera un delincuente. Además, ante los videos, expresó unas palabras.

"Soy el 'chicken'. Estamos hartos del futbol moderno, de la Copa que le regalaron al argentino. Que sepa que aquí con el Monterrey es diferente al resto del mundo. Yo pensé que no iba a hacer el viaje, pero qué bueno que sí lo hizo, y pues es puro teatro como siempre. Nunca he admirado a Messi, nada más he admirado a los futbolistas del Futbol Club Monterrey", expresó el aficionado.

Un integrante de La Adicción llevó esta manta contra Messi. pic.twitter.com/dSlcdZKORk — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) April 9, 2024

Además, el fanático expresó su pronóstico para la vuelta, ya que el resultado de mañana será 2-0, según él.