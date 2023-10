¡El 'killer', a escena! Santiago Giménez y el Feyenoord apuntan a la cima de la Eredivisie

El ‘killer’ de Países Bajos vuelve a escena… Santiago Giménez, luego de una complicada Fecha FIFA donde no pudo marcar con la Selección Mexicana, se vuelve a poner la playera del Feyenoord para seguir escalando en el torneo donde desean refrendar su campeonato.

No obstante, la misión no será sencilla, ya que en el Vitesse aprovecharon el parón para crear una estrategia que frente el poderío anotador del mexicano, por lo que ya amenazaron que recurrirán hasta a las patadas para que no les perfore la red.

Lee también ¡Más cerca de la élite! El futuro de Santiago Giménez depende del Real Madrid, PSG o Arsenal

¿Cuántos goles lleva Santiago Giménez?

El Bebote se ha consolidado como el mejor artillero de la Eredivisie hasta el momento, donde ha marcado 12 tantos en apenas ocho encuentros, por lo que registra un promedio de 1.5 goles por partido con el cuadro de Rotterdam.

Cabe resaltar que Santi está a tres anotaciones de igualar la marca que impuso con el Feyenoord la temporada pasada en Liga, donde se hizo presente en el marcador en 15 ocasiones, aunque se quedó lejos de la pelea por el campeonato de goleo.

Por otra parte, el temporadón de Giménez también le ha ayudado a cotizarse en Europa, ya que cuando comenzó la Liga de Países Bajos estaba cotizado en 25 millones de euros, pero actualmente alcanzó los 40, según la página especializada Transfermarkt.

¿Contra qué equipo juega el Feyenoord?

El Feyenoord se ubica actualmente en la cuarta posición de la Eredivise, por debajo del PSV (22 puntos), AZ Alkmaar (21) y Twente (21), por lo que el equipo de Rotterdam (20) sabe que una victoria ante el Vitesse los mete de lleno a la pelea por el liderato, por lo que serán vitales los goles de Santiago Giménez.

¿Dónde ver el Feyenoord vs Vitesse?