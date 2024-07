La Selección Mexicana registro un nuevo fracaso tras ser eliminada de la Copa América. El combinado dirigido por Jaime Lozano no pudo conseguir el gol ante la escuadra de Ecuador que le diera el pase a los Cuartos de Final del certamen continental y las reacciones entorno al futuro del equipo nacional no se han hecho esperar.

Uno de los críticos más punzantes que han levantado la voz en contra del equipo mexicano ha sido el comentarista deportivo de TUDN, David Faitelson, quien fiel a su estilo ha arremetido en contra del desempeño del cuadro azteca e incluso afirmó que la afición ya esta harta de que el tricolor no de los resultados esperados.

¿Cómo inició la discusión?

Todo comenzó tras la conclusión del partido del Tri, cuando el exfutbolista y ahora analista de Televisa, Miguel Layún defendió a los jugadores y entrenador del seleccionado verde, blanco y rojo al afirmar que el futbol se ha vuelto "muy violento" y no es necesario que rueden cabezas ante el ridúculo internacional.

"Tampoco estamos hablando de una situación tan critica como queremos hacer ver. (...) En qué momento el futbol se volvió en un tema tan violento, en qué momento tenemos que ver rodar una cabeza para estar satisfechos porque México, jugando futbol no avanzó en una Copa América ¿En qué momento llegamos a esto? El futbol es venir disfrutar, venir con tus hijos, ver a tu selección", dijo el examericanista.

¿Qué fue lo que dijo David faitelson?

De inmediato fue interrumpido por David Faitelson para contradecir lo que Miguel Layún argumentó en defensa del equipo mexicano.

"Pero ¿qué disfrutar? si no estamos disfrutando. Los aficionados están ya encabr... por qué México no funciona, perdón la palabra, pero México no funciona. Cortar la cabeza es en sentido figurado, despedir al entreador que no tiene la capacidad para llevar a México a un protagonismo en el 2026", señaló Faitelson.

Miguel Layún defendiendo a la Selección de México, diciendo que no es una situación crítica y justificando la mediocridad... Pero David Faitelson habló por todos al decir que ya estamos encabronados de estopic.twitter.com/0wN0Q1s378 — Roberto Haz (@tudimebeto) July 1, 2024