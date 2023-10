¿Guillermo Ochoa perdió su jerarquía? Filippo Inzaghi analiza dejarlo en la banca del Salernitana

Uno de los temas recurrentes en la Selección Mexicana es si Guillermo Ochoa debe seguir siendo el portero titular, ya que por edad (38 años) muchos creen que debe dar un paso al costado para que las nuevas generaciones pelean por ese puesto.

No obstante, su jerarquía en el Tri pesa mucho, por lo que Jaime Lozano lo ha mantenido en el marco nacional. Sin embargo, todo parece indicar que en el Salernitana será muy distinto, ya que hay muchas posibilidades de que se convierta en suplente.

¿Inzaghi dejará en la banca a Memo Ochoa?

Salernitana ocupa lugares de descenso en el Calcio, por lo que Filippo Inzaghi fue elegido como el nuevo entrenador del club. Y una de las primeras decisiones que tomó fue dejar en la banca a Paco Memo ante el Cagliari, uno de los porteros más goleados de la Serie A, argumentando el largo viaje que hizo con el Tricolor.

No obstante, parece que la escena se va a repetir en la Copa, ya que Pippo aseguró que él no va a respetar jerarquía y pondrá al mejor portero, por lo que en el choque ante el Génova hay muchas posibilidades de que Benoit Costil arranque el partido y el mexicano sea suplente.

"No he decidido aún (portero titular). Acabo de llegar y un nuevo entrenador necesita tiempo para establecer las jerarquías. Costil estaba preparado, después de la Copa de Italia tendré las ideas más claras.

"No me importa lo establecido antes, la televisión te da una idea, luego el directo es otra cosa. Todo hay que ganárselo en el campo, nunca nadie me ha regalado nada. Si das el 120 por ciento no hay exclusiones hacia nadie", dijo.

¿Cuántos goles ha recibido Paco Memo?

Guillermo Ochoa no la pasa nada bien en el arranque del Calcio, ya que es uno de los porteros más goleado de la Liga, con 17 tantos en contra, por lo que su escuadra se ubica en la penúltima posición con tres puntos (dos empates y seis derrotas).