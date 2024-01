El 25 de noviembre de 2020, una noticia sacudió al mundo: Diego Armando Maradona había muerto en su casa en Dique Luján, Argentina. Y pese a que tardó en confirmarse la información, de a poco todo se esclareció y el ámbito futbolístico se puso de luto.

Se sabe que el Pelusa falleció a consecuencia de un edema pulmonar, secundario a una insuficiencia cardiaca crónica reagudizada, por lo que pese a los intentos de reanimarlo, todo fue en vano.

¿Qué dijo el hijo de Diego Maradona?

Existe mucha polémica en la muerte de Diego Armando Maradona, incluso varios involucrados han tenido que enfrentar a la justicia. No obstante, Diego Armando Maradona Jr., hijo de la leyenda argentina, se aventuró a decir que a su padre lo “mataron”

“Hay una investigación abierta. Nosotros (sus hijos) tenemos mucha fe en la justicia argentina. Estoy convencido de que esto no debería haber terminado así. Mataron a mi padre. No es mi trabajo decir quién lo hizo, tengo mi propia idea, pero no puedo decirla. Lo abandonaron a su suerte cuando algo se podría haber hecho. Hice una promesa: hasta el último día de mi vida lucharé por la justicia”, comentó al programa ‘Verrisimo’ de Mediaset Italia.

¿Los Pimpinela? No, el mejor dueto lo componen Diego Maradona junto a su hijo, Diego Jr., cantando "Perdere l'amore", de Massimo Ranieri.#DiegoEterno #DiegoArmandoMaradona #ElDiezPerfecto @DiegoMaradonaJr pic.twitter.com/0qga9lUeay — El Diez Perfecto (@DiezPerfecto_10) November 4, 2022

¿Cómo vivió la muerte del Diego?

Por otra parte, Maradona Junior, quien es fruto de una relación extramatrimonial del Pelusa en Napoli en 1986 con Cristiana Sinagra, recordó cómo fue que reaccionó ante el anuncio del deceso de su padre.

“La sensación de vacío nunca desaparecerá. Pero el cariño que todo el mundo le muestra alivia el dolor, al menos en parte. Intento ver las cosas desde el lado positivo. Luché durante mucho tiempo con mi madre y con toda la familia por el reconocimiento de la paternidad, y al final tuve el privilegio de estar cerca de él y tener una relación normal entre padre e hijo. Fueron cuatro años muy bonitos”, finalizó.