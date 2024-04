¿Hugo Sánchez y Guillermo Ochoa juntos en un equipo? Faitelson revela que son parte de un plan

Parece que un nuevo plan se está fraguando en la MLS. Al menos así lo ha revelado el periodista de TUDN, David Faitelson, donde ha adelantado que tanto Hugo Sánchez, como Guillermo Ochoa serían parte de ese proyecto.

Se trata de una nueva franquicia en la MLS, específicamente se ubicaría en San Diego, a la que se le añadiría nada más el FC, y del que los dos mexicanos formarían parte para estrenar este nuevo club en la liga profesional de Estados Unidos, que no ha podido alcanzar el nivel para competir con los equipos mexicanos en la Copa de Campeones de la Concacaf.

¿Qué dijo Faitelson de la nueva franquicia de la MLS?

El periodista aseguró que la MLS estaría contemplando expandirse rumbo a la ciudad fronteriza con México, donde las dos leyendas del balompié nacional tendrían roles fundamentales en la primera temporada.

"Informe, desde San Diego…El nuevo club de la MLS para el 2025, el San Diego FC, propiedad del egipcio=ingles Sir Mohamed Mansour y del pelotero de los Padres, Manny Machado, esta pensando en esta combinación: Hugo Sánchez, como entrenador y Guillermo Ochoa, como el primer capitán… ¿Qué les parece?".

Usuarios inmediatamente se burlaron de Ochoa y Hugo Sánchez por nueva franquicia de MLS

Tras el adelanto que otorgó Faitelson en Twitter, usuarios inmediatamente contestaron a la publicación con burlas y comentarios negativos hacia Ochoa y Hugo Sánchez.

"Neta? Una franquicia va a arrancar su gestión con un portero de 40 - 41 años y un entrenador que en la vida ha ganado nada?", "Descenso seguro, aunque no exista en la mls jajaja", "Seguramente no tienen presupuesto", "Lo bueno que en la MLS no hay descenso", son algunos comentarios que redactaron usuarios burlándose.