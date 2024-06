El presidente de LaLiga, Javier Tebas, le recomendó este martes a la Conmebol replantear con las ligas nacionales la organización de las competiciones para evitar que se cree una división sustantiva en términos económicos entre los clubes que participan en torneos internacionales y aquellos que no.

"Creo que la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) debe cambiar de actitud respecto a las ligas nacionales, respecto a las primeras categorías. Es una discusión que también tenemos en Europa", comentó Tebas en una rueda de prensa durante su participación en Guayaquil (Ecuador) en el Pro Summit, un congreso de la industria del fútbol organizado por la Liga Pro ecuatoriana.

"El hecho de que tantos clubes participen en competiciones continentales está haciendo una división económica dentro de las competiciones nacionales entre los clubes que están en ellas y aquellos que no compiten", señaló.

Tebas argumentó que premiar económicamente a nivel nacional a los clubes que acceden a competiciones internacionales hace que a medio plazo se pierda competitividad y "acabas matando tu liga nacional".

El presidente de LaLiga valoró el crecimiento que ha tenido la Liga Pro ecuatoriana desde su creación en 2019 y deseó que puedan solucionar lo antes posible su crisis con los derechos audiovisuales, pues recientemente los clubes han pedido rescindir el contrato con GolTV, del empresario uruguayo Paco Casal, por deudas acumuladas.

Tebas valoró las normas de control económico adoptadas por la Liga Pro para ser aplicadas en sus clubes, a similitud del sistema que se sigue en España para evitar que los clubes hagan gastos desproporcionadas e insostenibles que pongan en riesgo la permanencia de la propia institución.

En ese sentido, Tebas incidió en que "la estrategia contra la piratería es un factor clave para el crecimiento de la Liga Pro".

"Si te están robando el 85 % de lo que te corresponde, (la Liga Pro) tendría mayores ingresos económicos y resolvería casi de manera inmediata el tema audiovisual, y los clubes serían beneficiados y se podrían mejorar", apuntó Tebas.

Asimismo, remarcó que también es clave que las federaciones nacionales y las ligas de fútbol profesional respeten las competencias de cada uno.

"La autonomía de las ligas debe ser plena en el ámbito comercial y audiovisual, y en algunos casos también en los arbitrales, pero no en todas, y las ligas saben que no van a decidir sobre la selección nacional, las competiciones no profesionales", apostilló Tebas.

"En el ámbito de las federaciones normalmente no se quiere que exista esa autonomía e independencia porque les están quitando espacio de poder, en una relación de vasallo a rey", agregó.

La máxima autoridad de LaLiga puso el ejemplo de Uruguay, donde afirmó que "la mayoría de los clubes quieren crear la liga de fútbol profesional de Uruguay".

"Estamos animando a que se cree la liga de fútbol profesional de Uruguay, pero tanto Conmebol como la Federación (uruguaya) llamaron a los clubes a capítulo, porque si no se iban a enfadar mucho", comentó.

"Hay que entender, y no lo entienden muchos dirigentes federativos, que la forma de hacer crecer el fútbol nacional es por ligas, porque las ligas profesionales son muy diferentes a la asociación, y tiene que haber una autogestión de los clubes que son los que pagan a los jugadores, y los dueños y socios arriesgan su dinero, diferente a una federación donde nadie arriesga nada", concluyó.

En el Pro Summit, que concluyó este martes, también participó el director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters; el presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Loor; y el secretario general de la Asociación Mundial de Ligas (WLA, por su sigla en inglés), Jerome Perlemuter, además del exfutbolista argentino Jorge Valdano.