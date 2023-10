Meses atrás, la selección de España Femenil logró la proeza en el Mundial de Australia-Nueva Zelanda de conseguir la primera Copa del Mundo para su país en dicha categoría luego de imponerse por la mínima diferencia ante Inglaterra.

No obstante, el resultado quedó empañado por el bochornoso acto de Luis Rubiales, ahora expresidente de la Real Federación Española de Futbol (RFFE), quien besó a Jennifer Hermoso en la boca sin su consentimiento.

¿Por qué se filtraron conversaciones de Hermoso?

El tema de Rubiales fue llevado hasta la fiscalía española, donde recientemente la jugadora del Pachuca tuvo que declarar. Otro de los involucrados, Rubén Rivera (director de marketing RFFE), tuvo que rendir una declaración, ya que fue señalado de acosar y presionar a Hermoso para que cambiara su versión.

No obstante, Rivera mostró evidencia en la que en ningún momento tocó dicho tema con Jennifer, ya que en todo momento sus conversaciones fueron de trabajo. Sin embargo, la conversación de Whatsapp se filtró en los medios de comunicación.

¿Qué reacción tuvo Jennifer Hermoso ante la filtración?

¿Qué decía la plática de Whatsapp?

Luego de que se coronaran, las españolas partieron a Ibiza para tomar unas vacaciones. En la charla que sostuvo Hermoso con Rubén Rivera únicamente se leen peticiones de la jugadora para integrar a varios de sus conocidos a las celebraciones.

Incluso, en una parte le comenta la futbolista que si le puede decir a su esposa que si le puede conseguir un traje de baño, ya que no levaba uno.

“Rubén, puedes decir a tu mujer que no tengo bikini. Que me ha preguntado y le he dicho que sí tenía, jaja".