La eliminación de Francia ante España en la Eurocopa 2024, caló en lo más hondo de los jugadores galos, pero en especial a su figura Kylian Mbappé, quien fue critico del nivel que tuvieron durante todo el campeonato y lo celló diciendo que fue un fracaso.

¿Qué dijo Mbappé después de la eliminación de Francia en la Eurocopa 2024?

Kylian mencionó que no solamente fue un fracaso de manera colectiva, individualmente dijo que él dejo mucho que desear, por lo cual ahora solo le queda descansar al atacante y unirse a la pretemporada con el Real Madrid.

“En el futbol eres bueno o no eres bueno. Yo no fui bueno. Mi Euro ha sido un fracaso. Quería ser campeón, ahora me iré de vacaciones, voy a descansar que me hará mucho bien, después prepararme para hacer una nueva vida. Hay mucho por hacer”.

En el primer partido de la fase de grupos, Mbappé sufrió una fractura de nariz, el cual lo obligó a jugar con una máscara protectora.

Francia cayó 2-1 ante España en las semifinales de la Eurocopa, ahora el equipo español espera a su rival en la final el cual saldrá el día de mañana entre Países Bajos e Inglaterra.