El futbolista charrúa, Luis Suárez ha tomado la decisión de hacerse a un lado con su selección para darle nuevas oportunidades a las nuevas generaciones, este próximo viernes será su último partido con la camiseta celeste cuando se enfrenten a Paraguay.

Lee también Javier Aguirre dirige su primer entrenamiento, en su tercera etapa con México

¿Qué dijo Luis Suárez sobre su retiro de la Selección de Uruguay?

En conferencia de prensa el pistolero señaló que la decisión de decir adiós fue difícil de pensar, pero después del juego de semifinales de la Copa América frente a Colombia pensó que su momento de retirarse estaba cerca.

“Es muy difícil, voy a jugar mi último partido con las mismas ganas y emoción con el que jugué el primero en el 2007. Este jugador veterano va a dejar toda la vida el viernes. Me voy de la selección con la tranquilidad de que di todo, entregué el máximo”, explicó.

Suárez dijo que el juego del viernes ante Paraguay será nostálgico pues se disputará en el Estadio Centenario.

“Hay que quedarse con todo lo vivido, me tengo que ir con todo el cariño de la gente y de mis compañeros, creo que no hay mayor orgullo para uno mismo que irse sabiendo cuando es el momento indicado. Tengo 37 años y se que llegar al próximo mundial es muy difícil, lo importante es que me retire yo y no las lesiones”.

El jugador del Inter de Miami dijo que esta decisión se le informó al técnico, Marcelo Bielsa, y no viajará al juego contra Venezuela de la fecha doble.

😞 “𝐒𝐞𝐫𝐚́ 𝐦𝐢 𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧”



Luis Suárez confirmó en conferencia que se retira de 𝐿𝑎 𝐶𝑒𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒.



📺 https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/oRuiJVUBz0 — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 2, 2024

“Confirmado el juego contra Paraguay será el último, se lo comunique al entrenador, la razón es porque quiero retirarme con mi gente”, puntualizó.

Con la Selección de Uruguay, Luis Suárez, estuvo 142 partidos en los cuales anotó 69 goles; el charrúa es recordado cuando metió una mano dentro del área en el partido de los cuartos de final de Sudáfrica 2010, ante la selección de Ghana.

Cuatro años más tarde, en Brasil 2014, protagonizó otro momento icónico al morder en la fase de grupos al defensa de Italia, Giorgio Chiellini.