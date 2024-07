Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay, explotó en conferencia de prensa previo al partido contra Canadá, por el tercer lugar de la Copa América, luego de la trifulca entre jugadores y aficionados colombianos, en el Bank of America Stadium.

Ante los cuestionamientos sobre posibles sanciones a sus jugadores, luego de la campal en las tribunas del estadio, en la que los jugadores defendieron a sus familias, Bielsa estalló e ironizó con el FIFAgate.

¿Qué fue lo que dijo Marcelo Bielsa?

"Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFAgate, con el FBI, hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. Acá no pasó nada: las canchas, esto fue una fiesta extraordinaria, estadios llenos, una competitividad, arbitraje, no hay nada de lo que quejarse", ironizó el timonel argentino.

"En un país que fue capaz del FIFAgate, ahora resulta que hay que echarle la culpa a los jugadores", dijo un Bielsa muy enfadado, previo al partido de mañana por el tercer lugar entre Uruguay y Canadá en el Bank of America Stadium de Charlotte.

El FIFAgate destapó un escándalo de corrupción en 2015 que involucró a altos dirigentes del futbol mundial, incluidos de la entonces directiva de la Conmebol y la Concacaf, por el que varios de ellos fueron enjuiciados, la mayoría en Estados Unidos.

'¡Todo esto es una verguenza!'

"Todo esto es una caza de brujas. Una vergüenza, ¡una vergüenza!, en un país que como organizador tiene responsabilidad. Los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano", lanzó el entrenador argentino.

Marcelo Bielsa también se quejó del estado de las canchas

El argentino Marcelo Bielsa también criticó el mal estado de los campos de juego y las canchas de entrenamiento en la Copa América.

"Yo me rebelo porque uno actúa con miedo, porque está constantemente amenazado. Entonces, ya me cansé. No te dicen: 'te doy una cancha perfecta'. Te dicen: 'te doy una cancha instalada' ¡Las canchas de entrenamiento eran un desastre!", argumentó el estratega de Uruguay.