Mohamed Salah realizó una tremenda revelación de su vida personal: 'Soy un adicto'

Mohamed Salah se ha consolidado como el mejor jugador al ataque del Liverpool en los últimos años, ya que su entrega y profesionalismo se notan en cada una de las temporadas que ha encarado con los Reds.

Y últimamente ha perdido reflectores debido a que el equipo no logró clasificar a la Champions League de esta temporada, pero el atacante egipcio continúa siendo el referente del club en Premier League y Europa League.

Lee también ¡Hora de volar! América recuperó a Diego Valdés y Leo Suárez y están listos para la Liguilla

¿Salah tiene una adicción?

Una de las características de Mohamed Salah es que es bastante cuidadoso con los temas de su vida personal, por lo que se sabe muy poco de lo que hace cuando no esta jugando. No obstante, recientemente dio una entrevista donde reveló que tiene una fuerte adicción.

El delantero de los Reds reveló que cuando no está jugando futbol, dedica mucho tiempo a su hobby preferido: el ajedrez, por lo que ya lo ha comenzado a ver como una adicción, debido a que le dedica mucho tiempo a estar en línea practicando.

“Juego literalmente cada día al ajedrez, soy adicto. No uso mi nombre, pero como nombre de usuario pongo mi nombre seguido de unos números. Me preguntan si soy Mohamed Salah, y respondo que sí, pero no me creen. 'Mientes', me dicen. Entonces acabo por decirles: 'Vale, estoy mintiendo'", comentó a Sky Sports.

Has Mo Salah beaten you at chess?! ♟️👁️ pic.twitter.com/bqTT3VppZ2 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 29, 2023

¿A quién retó Mohamed Salah?

Por otra parte, el delantero egipcio aseguró que le gustaría tener un duelo contra el noruego Magnus Carlsen, a quien considera el mejor jugador de ajedrez del mundo: "No soy tan bueno como Magnus Carlsen, pero soy bueno. Nadie tiene posibilidades contra él, pero ojalá podamos jugar algún día".