El inicio de la Europa League generó muchas expectativas en el AEK de Atenas, ya que sumaron puntos importantes que hacían suponer que lograrían avanzar de la fase de grupos sin ninguna complicación.

No obstante, con el pasar de las jornadas las Águilas griegas fueron a la baja, por lo que comenzó a peligrar su posición en la ronda preliminar, al grado de que a falta de que se lleve a cabo un encuentro ya están eliminados de la competencia europea.

Lee también Rubens Sambueza entre lágrimas por acercar al Maipú al ascenso a Primera en Argentina

¿Qué hizo Orbelín Pineda?

El AEK recibió al Brighton, escuadra a la que sorprendió en el primer juego y les sacó la victoria en Inglaterra. No obstante, para este duelo era importante que no dejaran ir puntos si no querían despedirse de la Europa League.

Y para mala fortuna del actual campeón griego el resultado no fue positivo, ya que las gaviotas se adelantaron en el marcador. No obstante, todo pudo cambiar, pero Orbelín Pineda erró la jugada más clara de las Águilas, con la que pudieron empatar el partido.

¡NOOOO ORBELÍN, ERA DE GOL! 😱😱😱



¡No llega el gol del mexicano! Otra jugada clara que se pierde #EuropaLeaguexFSMX pic.twitter.com/IeGbvgz5tY — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 30, 2023

El Maguitó realizó un movimiento en el área y recibió un pase filtrado, por lo que sin controlar el balón sacó un remate cruzado que apenas pasó por un lado del poste, por lo que el grito de gol de sus aficionados que ahogó.