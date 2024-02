Previo a la la victoria de Miami Heat por 116-104 sobre los Spurs en Miami, Gregg Popovich fue abordado con una pregunta inusual sobre Lionel Messi. Con su característico sentido del humor, el legendario entrenador compartió su perspectiva sobre el astro argentino, generando risas y dejando claro su respeto por la leyenda del fútbol.

Gregg Popovich reveló su opinión sobre Lionel Messi en conferencia de prensa. Fuente: Instagram @leomessi

Durante una conferencia de prensa, el periodista argentino Juan Ballesteros aprovecho la relación de Gregg Popovich con Manu Ginóbili, el exjugador de baloncesto y le preguntó sobre el capitán de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Messi.

"¿Mi opinión sobre Messi? Es genial... No lo conozco. Puedo inventar cosas si querés (risas). Que tomamos cervezas todo el tiempo, nos relajamos juntos y tomamos Malbec juntos (risas). No lo conozco... Lo he visto jugar por muchos años y es genial, es alguien fuera de este mundo. No hay mucho más que pueda decir porque no lo conozco", señaló entre risas Gregg Popovich, quien además, al ser consultado sobre su gusto por el fútbol, afirmó: "Sí, mucho. Es muy cerebral".

Este movimiento que hizo Gregg Popovich se da en medio de un escándalo entre Lionel Messi y Hong Kong después de la gira del Inter Miami. Es que hinchas e incluso dirigentes políticos hongkoneses, criticaron duramente al campeón del mundo porque se lesionó y no pudo jugar ante un combinado de jugadores locales pero sí participó, tres días después, de un partido ante Vissel Kobe en Japón.

Por eso, una funcionaria pidió que Lionel Messi no regrese más a Hong Kong y hasta corren riesgo los encuentros amistosos que tiene que jugar la Selección argentina en China en el mes de marzo, ante Nigeria y Costa de Marfil.

Tras esto, el rosarino expresó: “Lamentablemente, es cosa del fútbol, en cualquier partido puede pasar de tener una lesión. A mí me pasó no pude estar en el partido de Hong Kong y es una lástima porque siempre quiero participar, quiero estar y más cuando se trata de este tipo de partidos que viajamos tan lejos y que la gente está tan ilusionada por ver nuestros partidos”.