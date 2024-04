Luego de la derrota del Vasco Da Gama ante el Bragantino, correspondiente a la Fecha 2 del campeonato Brasileiro Serie A 2024, el entrenador argentino Ramón Díaz se metió en camisa de once varas tras lanzar un comentario desafortunado que sacudió el avispero y por el que tuvo que ofrecer disculpas.

El Vasco Da Gama cayó dos goles a uno en condición de visitante en el Estadio Nabi Abi Chedid y mientras analizaba el partido en la conferencia de prensa se mostró disconforme por la actuación del arbitraje en el VAR, sobre todo en el duelo anterior donde el Vasco Da Gama, cuestión que dio paso a la frase que trajo mucha polémica

¿Qué fue lo que dijo el 'Pelado' Díaz?

“Respecto a los árbitros, no podemos hablar mucho porque está el VAR y en el último partido que pasó jugando de local en Vasco, una señorita, una mujer interpretó un penal de otra manera, que el fútbol es diferente. Y principalmente de que el VAR lo tenga que decidir una mujer, me parece y creo que es bastante complicado para ella. Porque el fútbol es tan dinámico”, fueron las palabras del entrenador sudamericano.

"Que el VAR lo tenga que decidir una mujer...es bastante complicado".



Lo declaró Ramón Díaz, después de la derrota 2 a 1 de Vasco da Gama ante Bragantino.#FútbolBrasilero 🇧🇷



pic.twitter.com/lX8Ng6gJIp — En Una Baldosa (@enunabaldosa) April 18, 2024

Desde luego, el comentario del 'Pelado' causó mucho revuelo en torno al futbol internacional, por lo que prontamente el director técnico se vio obligado a extender una disculpa.

“Primero, si se interpretó algo mal de mi declaración quiero pedir disculpas. Me pareció que lo que quise decir yo es que una sola persona no puede tener una decisión tan importante como es en el fútbol y que es la participación del VAR en las decisiones, tan importante que hay en el juego y en todo. Si se interpretó mal, pido disculpas, pero no es mi intención. Un saludo a toda la gente del Vasco y que vamos a seguir luchando. Un abrazo grande”, aclaró el entrenador.