El equipo del Fulham consiguió un empate frente al Arsenal dentro de la Premier League, la actuación fue el regreso del delantero mexicano, Raúl Alonso Jiménez quien anotó un gol, después de varias semanas de no hacerlo, aunque sus emociones no fueron las mejores, ya que su equipo no pudo conseguir los tres puntos.

¿Qué dijo Raúl Alonso Jiménez después de volver a anotar?

“Es un punto que trabajamos, obviamente, desde el principio. Nosotros queríamos venir a nuestra casa a ganar el partido; sabíamos que era un partido difícil, que íbamos a sufrir un poco, pero bueno, siempre queremos ganar, queremos estar ahí para seguir ascendiendo en la tabla y bueno, hoy un punto que contra un rival muy difícil que complica mucho”, señaló el artillero para TNT.

El jugador de la Selección Mexicana destacó sentirse satisfecho de que hacer goles en la Premier League; "bueno, es algo muy, muy padre. Me ha tocado hacerlo varias veces en la Premier League. Bueno, es algo que yo siempre voy a querer marcar ante cualquier equipo y, bueno, afortunadamente hoy se me dio de nuevo después de un par de partidos ahí que no había anotado. Hoy regreso a poner ahí el gol en el marcador y, bueno, muy contento de ayudar al equipo a seguir sumando y a seguir creciendo como equipo.

El Lobo de Tepeji también mencionó que los factores como el clima sin importantes para que un delantero pueda marcar la diferencia; “al principio es acostumbrarte a esto. Sabemos que así unos cuantos meses en los que va a estar así el frío y la lluvia, pero bueno, hay que adaptarse; al principio bien abrigado, después solito vas entrando en calor, para eso sirve el calentamiento y los primeros minutos del partido. Y bueno, ya después te acostumbras y con la adrenalina del partido ni te acuerdas del frío entonces. Es difícil que esté cayendo todo el tiempo la lluvia; afortunadamente es una lluvia muy ligerita entonces no molesta tanto, pero el frío es lo que más. A veces en los pies no lo sientes tanto y corres por inercia”.

El equipo del mexicano se mantuvo en ventaja los primeros 45 minutos del encuentro.

Raúl también se mantiene optimista de que pronto llegarán mejores resultados y podrán escalar posiciones dentro de la tabla; “Creo que hemos tenido una racha de buenos partidos, tal vez no sacando los tres puntos en todos y cada uno de ellos, pero demostrando que podemos competirle a cualquiera. Lo hemos hecho contra el City, que ahí estuvimos compitiendo cada minuto de partido; lo hicimos contra el Tottenham, lo hicimos ahora con el Arsenal, Brighton, que está ahí arriba de nosotros en la tabla. Entonces es difícil, aquí cada partido es complicado, pero bueno, nosotros estamos conscientes de los jugadores que tenemos y lo que se puede conseguir. Vamos paso a paso, obviamente sin dejar de lado lo difícil que es esto, pero bueno, vamos a tratar de conseguirlo y hacerlo mejor".

De cara al siguiente juego donde enfrentan al Liverpool el próximo 14 de diciembre, Raúl dijo que respetan al equipo porque es el líder general, pero saldrán a hacerle partido; “siempre va a ser algo muy, muy bonito jugar en uno de los estadios más emblemáticos de aquí de Inglaterra contra un gran equipo como lo es el Liverpool y nosotros tenemos que ir a hacer nuestro partido. Sabemos que va a ser un partido tal vez complicado, difícil como el de hoy, sufriendo también un poco, pero tenemos que salir adelante nosotros bien parados, al final defendiendo bien y nuestras oportunidades arriba van a llegar y las tenemos que concretar”.