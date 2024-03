El 29 de noviembre de 2020, la cerrera de Raúl Jiménez quedó marcada debido a una jugada que puso en riesgo su vida, luego de que en el partido entre Wolverhampton contra el Arsenal tuvieron un fuerte choque de cabezas con David Luiz.

Tras el impacto, el delantero mexicano fue trasladado de emergencia a un hospital, ya que presentó una fractura en el cráneo que lo alejó largo tiempo de las canchas. Luego de esa acción, el Lobo de Tepeji jamás volvió a ser el mismo, ya que hasta ese momento brillaba en la Premier League.

¿Qué opina Jiménez del cabezazo de David Luiz?

Luego del accidentado choque de cabezas entre Raúl Jiménez y David Luiz, el delantero mexicano acabó con todas las especulaciones que aseguran que el brasileño lo hiso a propósito, argumentando que se trató sólo de una jugada futbolera que acabó mal.

“Un jugador de ellos se me adelanta y yo doy dos pasitos para adelante, para intentar que no remate él pero el centro viene pasado; entonces, cuando salto, salto para atrás, flojito, y él (David Luiz) viene con toda la fuerza... y chocamos. No fue mala leche, es una jugada futbolera”, señaló en charla con Caliente.

¿Qué secuelas le dejó el golpe?

Por otra parte, el atacante de la Selección Mexicana aseguro que se le borró el casete luego del golpe, ya que no tiene memoria de lo que sucedió antes del partido y posterior al accidente.

“De nada (me acuerdo). Black out, sí. Llegamos al estadio, estuvimos al vestidor, salimos a ver la cancha, siempre antes de cada partido salía a la cancha, entro para cambiarme y ahí ya: no recuerdo haberme cambiado, no recuerdo haber salido al partido, haber empezado.

“Me acuerdo de algunas cosas en el hospital, de hacer algunos test con las enfermeras, que me llevaron a la cama, algunas videollamadas que hacía con mi familia; nunca tuve falta de memoria o ese tipo de cosas”, finalizó.