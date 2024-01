Santiago Giménez es uno de los delanteros sensación en toda Europa. En 2023, el 'Bebote' rompió un récord histórico de Luis Suárez en la Eredivisie, además de ser pilar fundamental en el título del Feyenoord conseguido en la temporada 2022-2023.

El atacante mexicano, debido a sus actuaciones, ha sido vinculado con equipos como el Atlético de Madrid, Chelsea, Real Madrid o Barcelona, y ahora su entrenador en el Feyenoord, Arne Slot, ha confirmado que el club podría escuchar ofertas para que Giménez continúe su carrera en una liga más competitiva.

¿Qué dijo Arne Slot sobre la salida de Santi Giménez del Feyenoord?

El estratega de Países Bajos ha hablado sobre la posibilidad de que Santi abandone el Feyenoord, asegurando que una oferta irrechazable podría provocar que el mexicano haga maletas y se dirija a otro equipo.

“Cuando un club haga una oferta que no podemos rechazar, creo que Dennis te Kloese (Director Deportivo del Feyenoord) la escuchará. No tengo miedo de que Giménez se vaya por poco dinero, Te Kloese no haría eso. Si alguien hace una oferta grande, daré mi opinión y motivos para rechazarla”, expresó Arne Slot.

Actualmente, Santi Giménez lidera la tabla de goleo de la Eredivisie junto al griego, Evangelos Pavlidis, donde ambos delanteros suman 18 goles en 16 partidos.