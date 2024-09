La reciente sanción de Boca Juniors a Sergio Romero ha encendido aún más las tensiones en La Bombonera, que ya estaban elevadas tras la derrota en el Superclásico ante River. El arquero, quien ha sido una figura importante para el equipo en los últimos meses, se vio involucrado en un altercado con socios del club, lo que llevó a una respuesta inmediata por parte de la dirigencia.

Todo comenzó cuando, tras el pitido final del partido contra River, los hinchas expresaron su frustración con insultos dirigidos hacia el equipo, en particular hacia Romero. Entre gritos de "Romero hijo de p..." y "andate a la c... de tu madre", el arquero perdió la calma y respondió a los insultos enfrentándose cara a cara con algunos hinchas. Aunque la situación no escaló a la violencia física, el incidente no pasó desapercibido.

El Club Atlético Boca Juniors quiere informar por este medio a todos los socios, socias y simpatizantes que, con motivo de los hechos de conocimiento público acontecidos al finalizar el partido disputado en La Bombonera el pasado sábado, se ha tomado la decisión que nuestro… pic.twitter.com/0HJFz4EnjL — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 24, 2024

Romero, en una muestra de autocrítica, se disculpó públicamente en rueda de prensa, reconociendo que su reacción no fue la correcta. "Me encontré con un hincha que me insultaba con muchas ganas, y lamentablemente me dejé llevar. Debí haber seguido mi camino, pero volví. Ofrezco mis disculpas porque ellos tienen derecho a expresarse, pero estuve mal", señaló el arquero. Sin embargo, sus palabras no fueron suficientes para evitar una sanción.

La dirigencia de Boca Juniors, visiblemente molesta por lo sucedido, tomó medidas disciplinarias. El club anunció que Romero será suspendido por los próximos dos partidos de la Liga Profesional, lo que incluye los encuentros ante Belgrano y Argentinos Juniors. Además, los hinchas que provocaron el incidente fueron identificados y también recibirán sanciones.

Con Romero fuera de los próximos compromisos, Leandro Brey, el joven arquero que ya ha demostrado su valía, tendrá la oportunidad de defender el arco de Boca. Brey, quien fue figura clave en la tanda de penales contra Talleres en la Copa Argentina, podría afianzarse en el equipo titular si continúa con su buen rendimiento.

Además, el club tiene en mente buscar un nuevo arquero en el próximo mercado de pases. La situación de Romero, sumada a la salida de Javier García, quien no renovará su contrato a finales de año, ha llevado a Boca a considerar otras opciones para el arco.