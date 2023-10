Los Clásicos Regios regularmente no son espectaculares, ni vistosos, se juegan a no perder más que ganar. Esta tarde en Houston no fue la excepción, luego de que Tigres y Rayados regalaran una nueva edición aburrida del derbi de Nuevo León.

Lo ganó Tigres por 2-1 con goles de Fernando Gorriarán y Ozziel Herrera, remontando a unos Rayados que se pusieron en ventaja en la primera mitad con autogol de Eduardo Tercero; sin embargo, la noticia estuvo en las gradas del Shell Energy Stadium, luego de que se armara una trifulca entre aficiones.

Lee también ¡Dominan hasta los amistosos! Tigres derrotó a Monterrey en el Clásico Regio en Houston

En un video viralizado rápidamente, Se percibe a aficionados de ambos equipos agarrándose a golpes, a pesar de que otros asistentes intentaban separarlos. Afortunadamente, los miembros de seguridad del estadio arribaron rápidamente al lugar para evitar que el conflicto pasara a mayores.

Este incidente es uno más en la historia de conatos de violencia que ocurren en un Clásico Regio, donde ha llegado incluso a cosas mayores, como el ocurrido en 2018, cuando aficionados de Rayados golpearon a un fanático de Tigres, hasta casi la muerte.