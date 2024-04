En el encuentro del sábado 20 de abril por las noche en el Estadio Olímpico Universitario entre los Pumas y el América, Brian Rodríguez cometió una equivocación absurda, haciéndose expulsar, motivo por el que Henry Martín, capitán de las Águilas recriminó y protagonizó un momento bochornoso para el cuadro azulcrema.

En la segunda parte del encuentro, los de Coapa se vieron sorprendidos por la voltereta del equipo universitario. De manera que buscaron la igualada y parte de la estrategia del timonel André Jadine fue mandar a la cancha a Brian Rodríguez al minuto 66, pero 25 minutos después el uruguayo perdió la cabeza.

En un encuentro con César 'Chino' Huerta, donde el balón se encontraba lejos de los jugadores, el sudamericano decidió meterle un puntapié al universitario, provocando su expulsión , pese a que el jugador felino también generó un contacto, y ahí se desató todo para el cuadro americanista.

Tras esto, el capitán Henry Martín no se guardó nada y le recriminó fuertemente a su compañero por dejar al equipo con 10 hombres en el terreno de juego, cuando la urgencia de los americanistas era por lo menos equilibrar la balanza en el marcador.

¿Cómo quedó la relación entre Henry Martín y Brian Rodríguez?

El momento lleno de tensión preocupó a los seguidores azulcremas, toda vez que se viene el cierre del torneo de Clausura 2024 y lo peor que podría ocurrirle al conjunto de Coapa es que se rompa el vestidor. Sin embargo, fue el propio Henry Martín quien aclaró la situación y dejó en claro que su relación con Brian Rodríguez está bajo control.

"Ya hablé con él, ya está todo tranquilo, no pasó a más, quedó ahí. Que no (salgan) voces que no son. Me sentí con la responsabilidad de decir las cosas, pero no fue el momento. Las cosas están bien, yo tengo una gran relación con Brian y simplemente se trató de la expulsión, nada más", explicó Martín.