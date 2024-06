Comentarista de TUDN aseguró que ya escuchó los audios del 'amaño' del partido entre Tigres y Monterrey

El futbol mexicano está involucrado en un nuevo escándalo. Hace unas horas se dio a conocer la salida de Robert Dante Siboldi con la versión oficial de que no llegaron a un acuerdo de renovación, por lo que se decidió que tomaran caminos separados.

Sin embargo, no tardó mucho tiempo para que comenzara a circular la versión de que el verdadero motivo de su salida se debió a que vendieron la estrategia que usaría el equipo de la ‘U’ a Rayados, equipo que los eliminó en la Liguilla pasada.

¿Antonio Nelli confirmó que sí hay audios del amaño de partido?

La noticia del posible amaño en el último Clásico Regio de Cuartos de Final en Liguilla del Clausura 2024 de inmediato se convirtió en tendencia y todos estaban opinando al respecto.

Comenzaron a circular más detalles, que señalan que no habría sido Siboldi quien ‘vendió’ la información a Rayados, sino un miembro de su cuerpo técnico (Miguel de Jesús Fuentes). Sin embargo, todas son especulaciones sin pruebas.

Pese a que muchos hablan de que la directiva de Tigres tiene en su poder conversaciones de WhatsApp y audios, nadie los ha sacado a la luz. Sin embargo, ha existe un testigo que confirmó que las grabaciones de las charlas existen.

Antonio Nelli, durante una charla que tuvo con Vladimir García, ambos comentaristas de TUDN, señaló que él no tiene en su poder los audios, pero ya los escuchó. No reveló los nombres de quienes están hablando de la táctica que usaría el equipo felino ante los albiazules.

“Yo sé de una persona que tiene audios de Rollán y de José de Jesús Fuentes, confirmado. No estos tan graves, pero audios donde a esta persona les platica cosas del equipo. Yo no los tengo, si me los pasan los publico, pero ya los escuché”, comentó el comentarista.