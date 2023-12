La Semifinal de Ida entre Atlético de San Luis y América en el Estadio Alfonso Lastras prometía mucho, ya que eran dos equipos de los que mejor futbol desplegaron a lo largo de las 17 fechas de la fase regular.

No obstante, la realidad fue totalmente diferente, ya que el cuadro azulcrema arrolló a los potosinos, ya que desde lo primeros minutos salieron a comerse al rival, por lo que al final se llevaron una ventaja de cinco goles.

Lee también José Ramón Fernández lanza indirecta a favor del América y asegura que "Ya le toca"

¿Por qué se están burlando del San Luis?

Había mucha confianza entre los jugadores y aficionados del Atlético de San Luis de dar la campanada en su enfrentamiento ante las Águilas, por lo que lanzaron una dinámica que consistía en que por cada gol que marcaran a los azulcremas, iban a regalar 40 lentes para niños y niñas.

No obstante, los potosinos no sólo no lograron anotarle a los de Coapa, además les llenaron la canasta con un contundente 0-5, lo que generó infinidad de bromas en redes sociales en contra del equipo tunero.

"Mejor pongan 'por cada gol recibido' y pum we, todos los niños de San Luis con lentes chidos"; "Qué ojetes"; "Jorgito, te acuerdas de tus lentes? Bueno pues te fue mejor, no viste la goleada"; "Pues valió"; "Mejor hubieran dicho que no querían donar"; "Hubieran dicho que por cada gol que recibieran y pinche donación chingona hubieran hecho", fueron parte de las burlas.

⚽️ Por cada gol que anotemos hoy sobre el @ClubAmerica, se donarán 40 lentes para niñas y niños. 👓 #VerMejor Grupo C&H #ConAlmaPotosina #PorSanLu1s pic.twitter.com/6lAa0oT7Yz — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) December 6, 2023

¿Cuándo es el juego de Vuelta?

Será este sábado cuando se lleve a cabo el trámite del juego de Vuelta de las Semis del Apertura 2023 a las 20:00 horas en el Estadio Azteca, donde el América intentará seguir su fiesta de goles ante el Atlético de San Luis, quien sólo con un milagro podrá remontar el marcador.