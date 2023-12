Miguel Layún decidió poner fin a su trayectoria, de más de 16 años, tras levantar el título de la Liga MX con el América.

Dos meses antes de que finalizara el Apertura 2023, el lateral derecho mexicano anunció la decisión que había tomado.

Sin embargo, durante el Día de los Inocentes, el ex seleccionado nacional se sinceró a través de sus redes sociales y mandó un mensaje a todos sus seguidores.

“Sinceramente, han sido días muy complicados porque ha sido mucha felicidad por un lado y ha sido tristeza por el otro que se terminó el futbol”.

El capitán del América aseguró que escuchará ofertas de los clubes que deseen contratarlo porque no está del todo satisfecho con poner fin a su carrera.

“Me he sentido incompleto y he tomado la decisión que no me voy a retirar, voy a abrir las puertas. Si hay algún equipo que esté interesado que quisiera mis servicios, adelante. Vuelvo al futbol, así es que nos vemos pronto en las canchas”.