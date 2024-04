Ana María Ornelas, quien tiene un hijo con Carlos Salcido, demandó al exfutbolista debido a que no ha dado la manutención de Milan, quien es un pequeño que está cerca de cumplir 8 años.

Ornelas informó que la resolución le favorece, ya que todas las pruebas que se le practicaron demuestra que es su hijo.

"Carlos Salcido está consciente de la existencia del niño y sí, efectivamente interpuse una demanda en contra de él, donde la resolución salió a mi favor".

"Todo, él sabe todo pero no sé por qué aún todavía, cuando se ha comprobado mediante una prueba de ADN que es el padre biológico, que ya la resolución de la sentencia salió a mi favor, se sigue aún así, negando a pagar. O sea es un deudor alimentario desde que Milán nació", dijo en entrevista para el programa Ventaneando de TV Azteca.

Señaló que Milan, desde que nació, tiene problemas de salud y aún así, Salcido no ha apoyado en la manutención.

"El ingresó al Crit desde que tenía 9 meses y va a muchas áreas médicas. Él es un niño pronosticado con TDAH, está medicado por el neurólogo y tiene escoliosis. Él ocupa muchas áreas médicas y yo sé que si tuviera el apoyo de Carlos, y que él se hiciera responsable con la parte que le corresponde, mi hijo tuviera la oportunidad de tener acceso a mejores cosas".

Por otra parte, comentó que Carlos quiso llegar a un acuerdo pero no lo hubo: "Un día me llama y me dice ‘oye, quiero arreglar las cosas, quiero conocer al niño, te voy apoyar’ pero él decía darme una cantidad ‘X’ y yo ‘ok, está bien, no tengo ningún problema porque no hay necesidad, ni de llegar a demandas, ni nada’. Pero ya después pasó una situación que a mí no me gustó y yo decido demandarlo por esa parte, porque él no hizo las cosas bien".

Finalmente, sentenció que Salcido tiene que pagar 552 mil pesos, que es una parte del adeudo de 10 meses de pensión alimenticia, sin embargo, el pago no se ha dado ya que el exfutbolista presentó un amparo.